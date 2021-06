Remco Evenepoel duidelijk aan start van derde etappe: "Sparen voor morgen" en "Goed om hier te starten"

Vandaag werd in Gingelom de start genomen voor de derde rit in de Baloise Belgium Tour. Leider Remco Evenepoel rekent op een veilige rit.

Evenepoel is op zijn hoede voor deze derde rit in de Ronde van België. “Het wordt zaak om zelf de etappe veilig door te komen”, zei Evenepoel net voor de start aan Het Nieuwsblad. “Het is geen heel gevaarlijke rit maar in volle finale - een kilometer of vier van de finish - zit een verraderlijk stuk wanneer we een smal baantje indraaien.”

Evenepoel hoopt zijn leiderstrui zonder veel moeite te verdedigen. “Voor het overige verwacht ik een vrij rustige dag. Ik moet mij ook sparen voor morgen. De voorbije twee etappes heb ik toch telkens een serieuze inspanning geleverd. Ik ga me dus gedeisd houden voor morgen.”

De Baloise Belgium Tour was niet voorzien in het originele programma van Evenepoel. “Als ik na mijn opgave in de Giro naar de Spelen had moeten gaan zonder competitie in de benen, dan zou ik daar vol twijfels naar toe zijn getrokken. Nu voel ik weer dat ik elke dag progressie maak en dat is goed voor mijn hoofd, voor mijn koersritme, voor mijn plezier, voor alles. Het was een heel goede keuze om hier aan de start te staan.”