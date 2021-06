Italiaan rondt kaap van de 40 overwinningen en deelt mee in de vreugde met Pogačar: "Sinds Giro weer goede gevoel"

UAE is aan het feest. Voornamelijk dankzij Tadej Pogačar, maar niet alleen door hem. Het was immers zijn ploegmaat Diego Ulissi die voor hem over de streep kwam en de overwinning pakte in de vierde etappe van de Ronde van Slovenië.

Voor Diego Ulissi was het de eerste zege van het seizoen en de veertigste in zijn carrière. "Ik ben heel blij met deze overwinning, want ik heb een moeilijke winter gekend. Het is geweldig om nu toch de goede benen te hebben, om in een goede conditie te verkeren en om opnieuw te kunnen winnen."

"Het is al sinds vorige week in de Ronde van Italië dat ik weer dat goede gevoel te pakken heb", haalt Ulissi aan dat de goede vorm er wel zat aan te komen. In die Giro eindigde hij een keertje vijfde en een keertje vierde in de laatste week. Nu is er dus die zege in Slovenië. "Ik heb het maximale gehaald uit mijn conditie. Ik bedank de ploeg voor de steun die ik van al de ploegmaats heb gekregen."

TWEEDE IN KLASSEMENT ACHTER KOPMAN

Diego Ulissi is ook opgerukt naar de tweede plaats in het klassement. De eindzege gaat echter voor Tadej Pogačar zijn. Die staat 1'21" voor Ulissi. De hoogst gerangschikte renner van een andere ploeg is Sobrero. Die bekleedt de derde plaats, op 1'35" van Pogačar.