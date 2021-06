Klimtijdrit in Ronde van Zwitserland levert demonstratie van jewelste op: "Goede voorbereiding in aanloop naar de Tour"

Een klimtijdrit kan al eens bijzondere taferelen opleveren, weten we uit de Tour van 2020. In Zwitserland hebben we dat ook gezien: er stond geen maat op Rigoberto Urán, die een klasse sterker was da nde rest. Dat belooft voor de Tour.

Een overwinning die deugd doet voor Urán, zeker omdat het in de Ronde van Zwitserland is. "Mijn eerste overwinning in deze koers dateert van 2007. Deze tijdrit was speciaal, want je had de klim en dan de afdaling. Het was een speciale dag voor mij en de ploeg."

In een tijdrit van 23 kilometer reed hij de rest op 40 seconden meer. Verbluffend. Bijzonder ook omdat het zijn eerste zege is sinds hij vader is geworden. "Dit is een speciaal jaar voor mij. Ik heb nog niet veel gekoerst, vanwege een klein probleem, maar ik heb een goede voorbereiding gekend in aanloop naar de Tour de France. En ik heb enkele zware koersdagen achter de rug hier in Zwitserland."

GOOI DOEN NAAR EINDZEGE

Nu is het al uitkijken naar wat de Colombiaan in de Tour kan, maar ook in de Ronde van Zwitserland is er nu nog meer mogelijk. Urán is genaderd tot op 17 seconden van leider Carapaz in het klassement. Doet Urán nog een gooi naar de eindzege? "Met deze goede benen ga ik proberen. Maar het is een zware etappe die wacht."