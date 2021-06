Mark Cavendish maakt heerlijk grapje over Remco Evenepoel

Mark Cavendish beleefde veel plezier aan zijn ritoverwinning in de slotetappe van de Baloise Belgium Tour.

De 151ste overwinning was het voor Mark Cavendish zondag, maar hij was er duidelijk heel blij mee.

Vragen over de Tour de France deden hem in een grapje vervallen. “De Tour? Ik moet babysitten op Remco. Zijn ouders gaan volgend weekend op restaurant en hebben gevraagd om op hem te letten”, zei Cavendish na afloop.

Cavendish denkt niet dat hij in de Tour veel te zoeken heeft. “Kijk, we hebben Sam Bennett. Voor we aan iets anders denken, moeten we zien hoe hij ervoor staat. Sam won de groene trui en twee ritten. Als ik twee ritten win, dan vragen de mensen: Waarom heeft hij er geen zes gewonnen? Maar de Tour? Ik weet het niet.”