Belgian Cycling stelt nieuwe hoofdsponsor voor: "Komt automatisch Belgische wielersport ten goede"

Belgian Cycling is blij dat het een nieuwe hoofdsponsor kan aankondigen. Ook voor de Belgische wielerfederatie is het een uitdaging om deze periode met beperkingen door corona met voldoende financiële middelen te overbruggen. Daarom is het engagement van een nieuwe sponsor zo'n goed nieuws.

EY, wereldspeler op het vlak van audit, fiscaliteit, consulting, strategie en transacties, is de nieuwe sponsor van Belgian Cycling. De organisaties gaan een verbintenis van drie jaar aan. EY is voor Belgian Cycling al ruim negen jaar een betrouwbare steunpilaar inzake finance, accountancy en fiscaliteit. Er worden nu nog andere aspecten, zoals visibiliteit en branding, aan de bestaande overeenkomst toegevoegd. BIJKOMENDE ADEMRUIMTE "Met EY aan boord heeft Belgian Cycling bijkomende financiële ademruimte om de afgelopen moeilijke periode op budgettair vlak op te vangen. Dit partnership komt dus niet alleen Belgian Cycling maar automatisch ook de hele Belgische wielersport ten goede", stelt Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond. "We zijn heel trots dat we ons voor de volgende jaren kunnen verbinden aan Belgian Cycling, en daarmee aan de Belgische topsport", zegt EY-CEO Patrick Rossiers. "De connectie die we nu maken met het Belgisch team, met aandacht voor Belgisch talent – waarbij we de sportieve talenten de kans bieden om te excelleren - is wat ons betreft een uitstekende match."