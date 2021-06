Voormalig MotoGP-rijder gaat mogelijk Evenepoel helpen met dalen: "De verbeteringen zullen in de details zitten"

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de dalerscapaciteiten van Remco Evenepoel. Enkel als die echt op punt worden gesteld, zou hij voor een klassement in een grote ronde kunnen gaan. De man die hem hierbij misschien gaat helpen is Cal Crutchlow.

Dat is een voormalige MotoGP-rijder die goed bevriend is met Mark Cavendish. Sporza wist Crutchow te spreken. "Ik sta zeker klaar om te helpen waar dat kan. Het zou een privilege zijn om met zo een fantastische renner te kunnen werken. Vorig jaar sprak ik al met ploegleider Wilfried Peeters, we zullen zien wat de plannen nu zijn. Ik zal Remco eerst zelf moeten zien dalen."

Remco zal niet veel moeten veranderen

Crutchlow ziet zichzelf wel niet als de man die Evenepoel echt gaat leren dalen. "Hij zal in elk geval niet veel moeten veranderen. Het is niet zo dat hij stopt of heel traag gaat. De verbeteringen zullen echt in de details zitten."

"Het is ook helemaal nog niet duidelijk of hij ook effectief hulp nodig heeft", is het toch nog een plan onder voorbehoud. "Na zo een zware blessure kost het ook tijd om terug te keren. Hij deed in de Giro ook niet zoveel fout, vallen hoort ook gewoon bij het wielrennen. Als hij effectief wat extra hulp nodig heeft, zal hij het toch vooral zelf moeten doen. Hij moet zelfvertrouwen hebben in zijn kunnen en zich comfortabel voelen op de fiets."