UPDATE: Deceuninck-Quick.Step blijft Tsjechische tijdritkampioen in rangen hebben, Pogacar wint niet in Slovenië

De uitslagen van tijdritkampioenschappen blijven komen. Deceuninck-Quick.Step heeft er weer een kampioen bij. Tenminste, het gaat om een renner die zijn nationale titel weet te behouden. Josef Černý is opnieuw Tsjechisch kampioen tijdrijden.

Josef Černý rijdt sinds dit jaar voor Deceuninck-Quick.Step en was dus al kampioen van Tsjechië in het tijdrijden. In 2020 behaalde Černý zijn tweede nationale titel in het werk tegen de klok. De teller komt nu op drie te staan, na een nieuwe sterke prestatie op de tijdritfiets.

De oogst bij Deceuninck-Quick.Step begint dus aarsdig aan te dikken: naast Yves Lampaert in België en Asgreen in Denemarken is ook Černý kampioen van zijn land in het tijdrijden. Ook de volgende maanden is Černý dus nog in de Tsjechische kampioenentrui te zien in deze discipline.

Deceuninck - Quick-Step's 30th victory of the year is brought by @cernyjosef, who retains his National ITT Title after a great ride!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/Z4XxqbkGBI

Of dat ook volgend jaar nog het geval gaat zijn, is nog af te wachten. Černý heeft immers een contract tot het einde van 2021.

Update: Ook in Polen heeft het nationaal kampioenschap tijdrijden plaatsgevonden. Maciej Bodnar, de renner van Bora-Hansgrohe, was veruit de sterkste. Bodnar was drie minuten en meer sneller dan al de rest. Maciejuk werd tweede op 3'05", Wiśniowski derde op 3'32". In Amerika is Chloé Dygert nationaal kampioen tijdrijden geworden bij de vrouwen.

In Slovenië viel er overigens een verrassing. Tadej Pogacar, die binnenkort zijn zege van vorig jaar in de Tour verdedigt, deed daar ook mee. Pogacar werd echter pas derde. De tijdrittitel is voor Tratnik.