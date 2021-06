37-jarige Amerikaan hangt fiets aan het einde van dit seizoen aan de haak

Brent Bookwalter stopt aan het einde van dit seizoen met wielrennen. Bookwalter gaat al lang mee in het peloton, want zo reed hij meer dan 10 jaar voor BMC. Zijn laatste ploeg dit seizoen is Team BikeExchange.

Een overwinning in een grote ronde zat er nooit in voor Brent Bookwalter, maar de Amerikaan was wel een vaste waarde in grote koersen. Zo was hij volgens Wielerflits vier keer te zien in de Tour de France, vijf keer in de Giro en twee keer in de Vuelta.

Nu houdt het Amerikaan het voor bekeken. Hij kan terugblikken op een mooie carriére, waarbij hij maar liefst 11 jaar aan de slag was voor BMC. Dit seizoen rijdt Bookwalter voor Team BikeExchange. Bookwalter is 37 jaar oud.