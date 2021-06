Bondscoach Vanthourenhout heeft selectie voor Tokio klaar: "Moet één iemand ontgoochelen"

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor de Olympische Spelen in Tokio klaar, maar maakt die pas later deze maand bekend.

“Ja, er is één iemand die ik zeker moet ontgoochelen”, zegt Vanthourenhout aan HLN. De Olympische kampioen gaat echter wel. “Ik moet het niet onder stoelen of banken steken, maar wie niet meegaat heb ik al gebeld. Wie wel meegaat ook.”

Daar heeft Vanthourenhout zijn redenen voor. “Het is belangrijk voor hun programma, voor hun ploeg, om te weten waar ze aan toe zijn. Ik wist dat ik één renner zou teleurstellen. Dat is ook gebleken.”

Over de keuze voor Van Avermaet kan aardig gediscussieerd worden. “Vijf jaar geleden was hij een topfavoriet in elke klassieker die hij reed. Dat is niet meer zo. Aan de andere kant: als ik het voorjaar evalueer, behoort hij nog altijd tot de beste vijf renners”, klinkt het nog.