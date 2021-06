Alaphilippe geniet in aanloop naar kampioenschap van vaderschap en sluit niet uit ooit in Tour voor eindzege te gaan

Julian Alaphilippe leeft op een wolk: hij is vader geworden van een zoontje. Om diens geboorte niet te moeten missen, verliet Alaphilippe vroegtijdig de Ronde van Zwitserland. Het is volop genieten, al staat de blik toch ook al deels op de koers.

Met om te beginnen het Frans Kampioenschap. Wat kan Alaphilippe daar over vertellen? "Het is een meer uitdagend parcours dan ik verwacht had. We zijn daar niet met een groot aantal renners. Het is niet evident om met drie renners tegen ploegen van tien of vijftien renners op te boksen. Ik weet wel dat Rémi Cavagna in goede vorm steekt. We moeten intelligent rijden."

Wat zou het voor hem betekenen om nationaal kampioen te worden? "Het is een droom voor bijna alle renners. Ik heb al twee keer op het podium gestaan. Het is niet gemakkelijk om te winnen, maar ik ga het zeker proberen. Eén week voor de Tour wil ik het goed doen." Die Tour gaat uiteraard ook weer belangrijk worden. "Ik wil de Tour goed starten en het dan dag per dag bekijken. De eerste week is wel een groot doel."

GEEN DEFINITIEVE 'NEEN'

Sinds zijn vijfde plek in de Tour van 2019 doet in Frankrijk de speculatie de ronde of Alaphilippe niet voor eindwinst in de Tour moet gaan. "Je kunt niet alles plannen. Ik wil er niet definitief 'neen' tegen zeggen. Het is misschien wel iets om over na te denken, al zal het niet voor dit jaar zijn. Als je een doel stelt om een grote ronde te winnen, moet je dat ook met je ploeg en coach overleggen."

© photonews

Daar is Alaphilippe de voorbije dagen uiteraard helemaal niet mee bezig geweest. Wel met quality time door te brengen met zijn partner Marion Rousse en hun pasgeboren kindje. "Vanuit sportief oogpunt heb ik niet de meest ideale dagen achter de rug, maar ik heb natuurlijk iets ongelooflijks meegemaakt."

DINSDAG VERTREKKEN VOOR VERKENNING

Als wielrenner is het echter vaak niet mogelijk om familieman te spelen. "Ik rijd zondag het Frans Kampioenschap en dinsdag vertrek ik al om de eerste ritten van de Tour te verkennen. Ik probeer nu van mijn tijd bij de baby volop te genieten."