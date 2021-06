Lotto Soudal heeft 15 ijzers in het vuur op BK Waregem: "Dat is zeker niet altijd een voordeel"

De laatste keer dat de Lotto-ploeg kon vieren op het BK wielrennen was in 2014. Toen was Jens Debusschere de verrassende winnaar in Wielsbeke. Zondag komen ze met 15 renners aan de start om opnieuw de tricolore te kunnen wegkapen.

Met 15 renners aan de start is Lotto-Soudal niet de grootste ploeg op het BK maar wel een van de sterkste blokken. Ploegleider Kurt Van de Wouwer probeert dat ook niet te ontkennen. "Met meer renners aan de start staan is uiteraard een voordeel. Maar stel dat we in het defensief terechtkomen, zal ieereen naar ons kijken. Zo'n scenario moeten we absoluut vermijden", vindt hij.

Renners maken de koers hard

Er is al veel gezegd geweest over het parcours, dat toch niet zo zwaar zou zijn. "Het is inderdaad niet zo lastig, maar de renners maken de koers hard. Als ze koersen, zal het snel genoeg scheuren. Misschien kan het weer de koers nog harder maken. In Gent en Antwerpen was het parcours ook niet zo lastig maar lag het peloton wel uit elkaar", herinnert hij zich.

Vorig jaar trok Lotto-Soudal met enkele renners in de ontsnapping van de dag maar lieten ze daarna Thomas De Gendt in het peloton achter die ontsnapping rijden odmat ze niet met de juistre renners weg waren. Achtervolgen willen ze nu allerminst doen.

Tactisch steekspel

"Wachten op een sprint zullen we niet doen met Merlier en Philipsen aan de start. We moeten de koers hard maken en nooit in de positie geraken waarin we moeten achtervolgen. Op een BK kan de ontsnapping van de dag het tot het einde uitzingen. We hebben enkele beschermde renners maar velen kunnen profiteren van een tactisch steekspel op zo'n BK", weet Van de Wouwer.