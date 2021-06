Italiaan van Trek-Segafredo komt zwaar ten val en loopt meerdere breuken op

Slecht nieuws voor Trek-Segafredo en Jacopo Mosca. Tijdens het Italiaanse kampioenschap tijdrijden kwam de Italiaan namelijk hard ten val en daarbij heeft hij meerdere breuken opgelopen.

Het Italiaanse kampioenschap tijdrijden is een wedstrijd om snel te vergeten voor Jacopo Mosca. De snelle man van Trek-Segafredo kwam namelijk ten val en de gevolgen zijn niet mals. Zo heeft Mosca verschillende breuken opgelopen.

Trek-Segafredo maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. Mosca was aan een goed seizoen bezig en eindigde in twee ritten van de Ronde van Italië in de top 10. Het is niet duidelijk hoe lang Mosca out zal zijn.

Latest update šŸ‘‰ The latest medical for @SunJjak highlighted additional injuries: second pneumothorax on the left side that may required the positioning of a second chest drain (decision to be taken in the next hours), a fractured scapula



