Jasper Stuyven ziet één grote favoriet voor het BK wielrennen: "Hij is op dit moment de allersnelste"

Deze middag staat het BK wielrennen op het programma. Jasper Stuyven is één van de outsiders voor de overwinning. De renner van Trek-Segafredo kijkt zelf vooral naar Tim Merlier als de grote favoriet.

Met een overwinning in Milaan-San Remo is het seizoen van Jasper Stuyven eigenlijk al geslaagd, maar onze landgenoot wil meer. Te beginnen met het BK wielrennen vandaag. Toch ziet Stuyven zichzelf niet als de grote favoriet.

Volgens Stuyven zal er namelijk vooral naar Tim Merlier gekeken worden, de renner van Alpecin-Fenix. "Als het een sprint wordt, is Tim Merlier de grote favoriet. Hij is op dit moment de allersnelste", aldus Jasper Stuyven in Het Laatste Nieuws.