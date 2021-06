Nederlander van Jumbo-Visma is op weg naar Trek-Segrafredo

De 27-jarige Antwan Tolhoek lijkt een transfer te zullen maken. De Nederlander van Jumbo-Visma zou namelijk op weg zijn naar Trek-Segafredo. Daar wil Tolhoek meer zijn eigen kans wagen.

Trek-Segafredo is op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen en via deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij Antwan Tolhoek, een 27-jarige Nederlander van Jumbo-Visma. Tolhoek won in 2019 onder meer nog een rit in de Ronde van Zwitserland.

Volgens Wielerflits hoopt Tolhoek bij Trek-Segafedo meer vrijheid te krijgen. Eerst moet de Nederlander uiteraard het seizoen nog afwerken bij Jumbo-Visma, want hij zal onder meer nog in de Vuelta te zien zijn.