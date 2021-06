Ook Belgische titel op de weg voor... 40-jarige veldrijdster Ellen van Loy

Ook op haar 40ste is Ellen van Loy nog in staat tot een straffe stoot. Een Belgische titel op de weg pakken bijvoorbeeld. Nochtans kennen we Van Loy natuurlijk vooral uit het veldrijden. Ze zal ook zelf niet gedacht hebben het BK in Waregem te kunnen verlaten met een tricolore.

Er werden bij de vrouwen drie nationale titels uitgedeeld in Waregem. Allereerst was er natuurlijk de Belgische titel bij de elites, die naar Lotte Kopecky ging. Ook werd er gedachten aan de beloften met een U23-titel. Alana Castrique wist die te veroveren. En daarnaast was er nog een titel voor rensters voor clubteams.

🇧🇪 Belgian road champ on club level with one of our guest riders! Congrats @Ellenvanloy and @Vdmdc_cx_team #BKWaregem pic.twitter.com/AJGDXfBNJe — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) June 20, 2021

En jawel, deze werd behaald door niemand minder dan Ellen van Loy. De Belgische kampioene bij de clubteams pronkte nadien fier met haar gouden medaille, in haar Belgische driekleur. Van Loy was één van de gastrensters bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

Jarenlang reed Van Loy in het veld voor de Telenet-ploeg van Sven Nys. Inmiddels is ze als zowel renster als coach actief bij Vondelmolen-De Ceuster.