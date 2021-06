Sonny Colbrelli is de nieuwe Italiaanse kampioen op de weg, Rémi Cavagna heeft revanche beet in Frankrijk

Ook in Italië en Frankrijk zijn de nationale kampioenschappen afgewerkt. In Italië mocht Sonny Colbrelli aan het feest, terwijl Deceuninck-Quick-Step met Rémi Cavagna de Franse kampioen in haar rangen heeft.

Sterke prestatie van Sonny Colbrelli op het Italiaanse kampioenschap. De Italiaan ging de strijd aan met Fausto Masnada voor de Italiaanse titel en de sprinter trok uiteindelijk aan het langste eind. Masnada van Deceuninck-Quick-Step moest tevreden zijn met de tweede plaats. In Frankrijk mocht Deceuninck-Quick-Step wel zegevieren, want daar was de overwinning voor Rémi Cavagna. Zo heeft Cavagna revanche beet voor de tijdrit van enkele dagen geleden. Rudy Molard en Damien Touzé eindigden op de tweede en derde plaats.