Team TotalEnergies kiest in Tour de France niet voor landgenoot, ook Niki Terpstra niet van de partij

Team TotalEnergies heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. Daarin is geen plaats voor de Nederlander Niki Terpstra of onze landgenoot Dries Van Gestel. De kopmannen binnen de ploeg zijn Pierre Latour en Edvald Boasson Hagen.

Team TotalEnergies lijkt zich in de Tour de France vooral te willen mengen in de massasprints. Zo rekenen ze onder meer op Edvald Boasson Hagen en Anthony Turgis. In de bergen kan de Franse wielerploeg dan weer op Pierre Latour rekenen.

Verder is er in de selectie geen spoor van Niki Terpstra of van onze landgenoot Dries Van Gestel. De selectie wordt namelijk verder aangevuld met de Franse renners Julien Simon, Fabien Doubey en Jérémy Cabot en de Spanjaarden Victor De La Parte en Cristián Rodriquez.