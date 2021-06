Rik Verbrugghe verwacht veel van Chris Froome in de Tour de France: "Hij is onze wegkapitein en zal jullie misschien verrassen"

Israel Start-up Nation heeft enkele dagen geleden haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France en daarin is onder meer plaats voor Chris Froome. Michael Woods is echter wel de kopman, maar toch wordt er ook veel van Froome verwacht.

Het was nog niet het seizoen van Chris Froome, maar daar hoopt de Brit zelf verandering in te brengen in de Tour de France. De ex-winnaar van de Franse rittenwedstrijd start niet als kopman voor zijn ploeg, maar zou wel eens voor de verrassing kunnen zorgen.

Dat vertelde Rik Verbrugghe, ex-bondscoach en nu ploegleider bij Israel Start-Up Nation. "Hij is onze wegkapitein. Hij zal jullie misschien zelfs kunnen verrassen, want ik verwacht veel van hem. Misschien stijgen zijn ambities wel doorheen de Tour", aldus Verbrugghe en staat te lezen bij Sporza.