Alaphilippe duidt zwaarste finish van weekend aan: "Van Van Aert en Van der Poel weet je nooit wat je kan verwachten"

Voor Julian Alaphilippe kondigt één van de belangrijkste weekends zich aan. Voor Van Aert en Van der Poel is het wellicht hetzelfde. De Tour de France vat immers aan met twee etappes die hen alle drie ligt. Trekt één van hen de gele trui aan?

Zaterdag gaat het van Brest naar Landerneau, zondag is het aankomst om Mûr-de-Bretagne. Niet de eerste keer dat die muur aankomstplek is in de Tour. "De eerste etappe is zwaarder dan de Mûr-de-Bretagne", stelt Alaphilippe duidelijk. "De finale ligt ook mannen als Van Aert en Van der Poel. Je weet nooit wat je van hen kan verwachten."

Het is dus vooral toch in de etappe van zaterdag dat er aan de aankomst schade kan aangericht worden. "Het zal een interessante finale worden. De aankomst gaat de benen pijn doen, er zullen zeker enkele renners verrast worden."

BRETAGNE GEPASSIONEERD DOOR HET WIELRENNEN

De start van de Tour de France vindt overigens plaats in een streek waar de koers enorm leeft, weet Alaphilippe. "Bretagne is een regio die houdt van de fiets en gepassioneerd is door het wielrennen. Een Grand Départ in Bretagne is altijd een groots moment, zeker voor de renners uit Bretagne."