Belgische renner houdt het na dit wielerseizoen voor bekeken

U zal vanaf volgend seizoen niet meer moeten zoeken naar Jonas Van Genechten. De Belgische renner van B&B Hotels houdt het na dit seizoen namelijk voor bekeken. Van Genechten is 34 jaar oud.

Jonas Van Genechten zal aan het einde van dit seizoen stoppen als wielrenner. Hij maakte het nieuws zelf bekend via de website van zijn ploeg B&B Hotels. De Belgische renner rijdt sinds 2020 voor B&B Hotels, maar daar kon hij voorlopig nog geen overwinningen boeken.

In het verleden heeft Jonas Van Genechten wel enkele mooie zeges geboekt. Zo won hij in 2016 een etappe in de Ronde van Spanje voor IAM Cycling en in 2014 won hij voor het toenmalige Lotto Belisol een rit in de Ronde van Polen.