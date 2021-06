Broers Roodhooft van het veld naar de Tour: "Niemand zal kunnen zeggen dat Mathieu bij ons tijd of geld verloren heeft"

De broers Roodhooft zijn gearriveerd in de Tour. Met een ploegje in het veldrijden begonnen ze twaalf jaar geleden. Wie had kunnen denken dat ze het zo ver zouden schoppen in de wielerwereld? Want de ambitie was er. Nu mag Mathieu van der Poel de kroon op het werk zetten.

De broers Roodhooft doen nog eens het hele verhaal in HLN. "Philip en ik hadden dezelfde droom", zegt Christoph Roodhooft. "Niet meer afhankelijk zijn van een ander: we wilden een eigen ploeg." Philip beaamt: "We zijn klein begonnen, de eerste jaren zijn alle belangrijke beslissingen aan de keukentafel genomen, bij het ontbijt."

Wat niet wil zeggen dat er geen ambitie was. "We wilden het goed doen. Geen flauw ploegje dat een paar jaar later alweer zou verdwijnen. We spraken af: 'We stoppen pas als we naar de Tour kunnen met een schone autobus.'"

VDP NEEMT OVER VAN ALBERT

De broers krijgen Mathieu van der Poel op hun radar wanneer die 13 is. Want Christoph trainde nog samen met Adrie van der Poel en had contact gehouden. De Roodhoofts komen later met een juniorenploeg. Hun topper bij de elite, Niels Albert, moet plots stoppen door hartproblemen. "Mathieu was toen 18, hij was net klaar om de fakkel over te nemen. Dat is ook een beetje geluk hebben", aldus Christoph.

© photonews

Van der Poel groeit door naar de top, de ploeg groeit mee. "Daar ben ik het meest trots op", zegt Philip. "Dat we zijn snelle ontwikkeling structureel hebben kunnen volgen. Niemand zal ooit kunnen zeggen dat Mathieu bij ons tijd of geld verloren heeft."

ROODHOOFTS INVESTEREN

In 2019 investeren de Roodhoofts zelf in de ploeg om de stap naar het ProContinentaal niveau te zetten, zodat ze Van der Poel kunnen houden. "We hebben onze spaarpot aangesproken. Ik had berekend dat we onszelf in het slechtste geval twee jaar lang geen loon zouden kunnen uitbetalen." Zover komt het niet. De sponsors stappen mee in het verhaal. "Op geen enkel moment is onze organisatie aan het wankelen gegaan."

Anno 2021 speelt Alpecin-Fenix op alle terreinen een hoodrol. "Niemand heeft ons dit voorgedaan. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn", stelt Philip terecht. Het halen van de Tour is al een bekroning. Een dag het geel veroveren zou de kers op de taart zijn. " De eerste twee ritten zijn op maat van Mathieu", weet Christoph. "Het kan."