Dries Devenyns gaat akkoord met mening Julian Alaphilippe over openingsetappe Tour de France

Dries Devenyns is zowat de trouwe luitenant van Julian Alaphilippe. In de Tour de France maken beiden ook deel uit van de selectie van Deceuninck-Quick.Step. Alaphilippe gaat in rit 1 meteen voor winst. Een zware etappe, zo waarschuwt hij. Devenyns gaat akkoord.

Er staan meteen grote belangen op het spel. Een hoge staat van alertheid is dus vereist van in het begin van de koers. "Het is heel belangrijk dat de ploeg gefocust is. Net zoals de vorige keren heb ik zelf naar de eerste twee dagen gekeken, naar de rest nog niet. Ik probeer gewoon mijn werk voor de ploeg te doen."

HOOPVOL

En dus voor Alaphilippe. Die is onlangs vader geworden van een zoontje Nino. Gaat dat een impact hebben op de koersprestaties van Julian? "Het is niet iets dat wetenschappelijk bewezen is, maar vaak presteert een renner in de eerste jaren na de geboorte van een kind wel goed. We zijn dus hoopvol."

Alaphilippe haalde eerder al aan dat de aankomst in Landerneau zwaarder is dan die een dag later op de Mûr-de-Bretagne. Daar kan Devenyns zich ook in vinden. "De klim is iets langer. Het is meer een uitloper. Ook de weg daar naartoe is moeilijker dan op dag 2." Koestert Devenyns een bepaalde hoop voor deze Tour? "Tevreden ben ik als ik mijn job kan doen en we één of meerdere etappes kunnen winnen."