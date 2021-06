Hét trieste wapenfeit van de dag: vrouwelijke toeschouwer met kartonnen bord doet het hele Tour-peloton vallen

Verschillende valpartijen in de eerste etappe van de Tour de France, met twee massale crashes. De grootste megacrash vond plaats op 45 kilometer van de aankomst en werd veroorzaakt door een nietsvermoedende vrouwelijke toeschouwer die poseerde voor een foto.

De vrouw in kwestie had langs de kant van de baan een kartonnen bord in haar handen. Het was duidelijk dat ze met dit bord graag op de foto ging of zo in beeld wilde genomen worden terwijl de renners passeerden. Ze ging dan ook met haar rug naar de renners staan. Helemaal fout natuurlijk.

TONY MARTIN ALS EERSTE TEN VAL

Tony Martin reed op de eerste rij van het peloton aan de rechterkant van de baan. De Duitser van Jumbo-Visma kon niet anders dan tegen het kartonnen bord aanknallen, met alle gevolgen vandien. Zowat het hele peloton werd meegesleurd en ging tegen de vlakte.

I hope Omi & Opi are proud of you..



On a serious note though; great to see still many spectators are loving our sport and cheering for us, but please, stay on the side of the road, not on the road! pic.twitter.com/0sU4yKR3nk — Jasper Stuyven (@Jasperstuyven) June 26, 2021

Vele renners deden er tientallen kilometers over om hun plaats in het peloton weer terug te nemen. De fysieke schade zal moeten opgemeten worden: het is wonden likken. Opgaves zullen er zeker komen, zonde dat zo'n dom voorval aan de basis ligt. Ook in de laatste tien kilometer was er nog een massale valpartij.