Ook Gilbert betrokken bij massale valpartij maar hechtingen niet nodig: "Hand tussen spaken van fiets andere renner"

De Tour en valpartijen, dan zeg je in één adem ook Philippe Gilbert. De ancien van Lotto Soudal heeft de laatste jaren al wat meegemaakt op dat vlak. Zoals de meerderheid van het peloton liep Gilbert ook bij averij op bij die val die veroorzaakt werd door een vrouwelijke toeschouwer.

"Ik was betrokken bij die eerste massale valpartij. Ik kon op de fiets blijven, maar er vlogen zoveel fietsen rond mij heen en ik liep een grote snee in mijn hand op. We zullen daar later moeten naar kijken. Ik denk dat mijn hand vaststak tussen de spaken van de fiets van een andere renner. We moeten bij de dokter checken of er hechtingen nodig zijn of niet", zei Gilbert vlak na afloop van de Touretappe.

HAND ONDER HET BLOED AAN AANKOMST

Het was in zijn rechterhand dat 'Phil' die snee had opgelopen. Zijn hand zat dan ook onder het bloed aan de aankomst. Inmiddels is zijn ploeg wel met goed nieuws naar buiten gekomen. Tijdens het overleg met de ploegdokter bleek dat er geen hechtingen nodig waren. Philippe Gilbert stelt het dus relatief goed en zal in de tweede etappe zeker van start gaan.

Op het ogenblik dat Gilbert die snee opliep, wist hij natuurlijk nog niet dat er nog een tweede grote crash zou volgen. "Bij de tweede massale valpartij zat ik aan de linkerkant. Ik moest remmen en belandde in het gras. Toen heb ik geen blessure opgelopen." Blijft wel een feit dat dit een zeer turbulente eerste Tourrit was. "Het is jammer dat het zo gelopen is."