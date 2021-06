Mathieu van der Poel heeft twee(!) speciale truien en staat ook nog eens tweede in het puntenklassement

Al Van der Poel wat de klok slaat als je de klassementen van de Tour bekijkt. De speciale truien, met de gekende kleuren, horen daar ook bij. Van der Poel veroverde met zijn ritzege op de Mûr-de-Bretagne het geel, maar zijn oogst is nog groter dan dat alleen.

Al is dat natuurlijk al heel wat: ritwinst plus geel. Wie zou er allemaal alles voor geven om dat ooit te kunnen bereiken? Zijn grootvader Raymond Poulidor had dat ongetwijfeld ook gedaan. Poulidor mocht die gele trui in de Tour nooit aantrekken, Van der Poel kan dat wel. Van der Poel heeft 8 seconden voorsprong op Alaphilippe in het algemeen klassement en 13 seconden op Pogačar.

© photonews

Daarnaast pakt Van der Poel ook nog eens de bollen mee. Zowel bij de eerste als bij de tweede passage was Mathieu van der Poel als eerste boven op de Mûr-de-Bretagne. Dat levert hem vier punten op in het bergklassement, evenveel als Ide Schelling. Van der Poel kwam als eerste boven op klimmetjes van derde categorie, Schelling op klimmetjes van vierde categorie. Het voordeel gaat dus naar Van der Poel.

Ook de bolletjestrui kan de alleskunner van Alpecin-Fenix dus in zijn kast hangen. Wie weet komt één van de volgende dagen de groene trui ook nog wel in zijn bezit. Van der Poel staat tweede in het puntenklassement met 50 punten. Alaphilippe is leider in dat nevenklassement met 66 punten en mag het groen dragen. Eén ding is duidelijk: Van der Poel heeft zich vooraan gepositioneerd in alle belangrijke klassementen in de Tour.