André Greipel furieus na gevaarlijke derde etappe Tour de France: "Diegene die deze etappe heeft ontworpen, moet het eens proberen"

De Duitser gaf zijn mening op Twitter. "Diegene die deze etappe heeft ontworpen moet het eens proberen om met 180 renners op een bochtige weg die vijf meter breed is naast elkaar te rijden", aldus Greipel.

"Natuurlijk maken wij renners de wedstrijd op het einde, maar de renners vroegen ook om een vroegere tijd met nog 5 km te gaan wat geweigerd werd", aldus de Duitse renner van Israel Start-Up Nation.

Whoever designed today’s stage @LeTour should try to ride with 180 riders on a twisty 5m wide road next to each other and pushing Wachbootes to the limits. Of course we riders make the race at the end but the riders also ask for an earlier time taking 5 km to go which was refused