Innige knuffel tussen Mathieu van der Poel en moeder na ritwinst in de Tour de France: "Het zal voor haar super emotioneel geweest zijn"

Mooie beelden na de tweede etappe van de Tour de France. Mathieu van der Poel ging namelijk meteen naar zijn moeder en er werd innig geknuffeld. Het was een zeer emotioneel moment.

Het is Mathieu van der Poel gelukt. De renner van Alpecin-Fenix was oppermachtig in de tweede etappe van de Tour de France en haalde naast de ritoverwinning ook de gele trui binnen. Het zorgde voor emotionele momenten met zijn moeder na de etappe.

Mathieu van der Poel gaf meer uitleg over de knuffel bij NOS. "Het was een heel mooi moment. Ik denk dat mijn moeder super emotioneel was, maar de Tour de France is altijd iets speciaal omdat mijn opa er altijd was", vertelde de Nederlander.