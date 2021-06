Primoz Roglic verliest tijd na valpartij: "Niet de beste dag voor ons, maar we blijven strijden"

Het werd een donkere dag voor Jumbo-Visma in de Tour de France. Eerst moest Robert Gesink opgeven en daarna kwam Primoz Roglic nog ten val. De Sloveen verloor iets meer dan een minuut.

Primoz Roglic werd al onderzocht na zijn val, maar de schade lijkt mee te vallen. "Het was een super stressvolle dag vandaag. Gelukkig is alles oké, want ik heb niks gebroken", aldus Roglic op de twitterpagina van Jumbo-Visma.

Roglic, één van de favorieten voor eindwinst, heeft dus meteen wat tijd verloren, maar de klassementsrenner wil nog niet opgeven. "Het was niet de beste dag voor ons, maar we blijven vechten." Jumbo-Visma laat weten dat Roglic normaal gezien aan de start van de vierde etappe zal verschijnen.