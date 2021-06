Wout van Aert zet nu alles op de tijdrit: "Ik geef me nog steeds kans om gooi te doen naar gele trui"

De eerste twee kansen in de Tour zijn gepasseerd, zonder ritwinst of geel voor Van Aert. De tijdrit op de vijfde dag van de Tour kan misschien wel voor één van die twee zorgen. Daar gelooft Wout van Aert nog altijd in. De eerste sprints laat hij voor wat ze zijn.

"Ik had er natuurlijk meer van verwacht dat de verre ereplaats die ik nu had", zegt Wout van Aert over de finish op de Mûr-de-Bretagne. "Anderzijds had ik de benen niet om benen te doen. Op de slotklim was het proberen aan te klampen en zat ik op de limiet. Ik merk op dit niveau en op zware finishes nog wat tekort kom. Dat is normaal, als je ziet van waar ik kom."

De allerbeste Van Aert moeten we dus nog zien. "Het komt er op aan om te accepteren dat ik nog beter kan en dat dat vroeg of laat wel zou komen." Van Aert gaat niet meedoen in de sprint van maandag en dinsdag. "Ik had gehoopt om iets dichter te staan dan op 31 seconden van het geel. Ik geef me nog steeds kans om in de tijdrit een gooi te doen naar de gele trui. Daar ga ik vol op inzetten, voor ik me in de sprints ga mengen."

Zowel ritzege als geel in tijdrit is nog binnen handbereik

Hoewel die sprints hem op zich wel zouden kunnen liggen, past hij daar dus voor. "Ik probeer me de komende dagen zoveel mogelijk te sparen om op mijn best te zijn in de tijdrit. Tokio speelt daar zeker in mee. Zowel ritzege als geel is nog binnen handbereik. Het is zeker niet gemakkelijk, met al die sterke renners. Reden te meer om in te zetten op die tijdrit en daarna kijken we pas verder."