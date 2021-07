TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 6 TOURS - CHÂTEAUROUX: Glooiend parcours maar wellicht toch een sprint

Dag zes in de Tour de France. Met op het programma: een rit van Tours naar Châteauroux.

Vorig jaar werd de zesde etappe van de Tour de France gewonnen door Alexey Lutsenko. De Kazach werkte een sterke rit af op weg naar Mont Aigoual en kwam solo binnen met bijna een minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Greg Van Avermaet werd derde op 2'15". Dit jaar is de zesde etappe van de Tour veel minder zwaar en schuilt er ook minder gevaar voor de gele trui.

In Tour de France is Tours startplaats en geen aankomstplaats

De renners krijgen een rit van 160,6 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Tours naar aankomstplaats Châteauroux. Twee steden die ongetwijfeld bekend in de orgen klinken. Bij Tours denken we natuurlijk al snel aan de klassieker Parijs-Tours. Deze keer is Tours dus niet het eindpunt, maar het vertrek. Châteauroux werd dan weer al meerdere malen aangedaan in de Franse rittenkoersen.

Op het uitgetekende parcours tussen Tours en Châteauroux ligt één gecategoriseerde beklimming van vierde categorie. Na 72 kilometer beklimmen de renners de Côte de Saint-Aignan. Er zal 2,1 kilometer geklommen worden aan een stijgingspercentage van 2,9%. Dan heeft u al begrepen dat het slechts om een klim van vierde categorie gaat. Het moet al vreemd lopen als hier geen vroege vluchter de top als eerste bereikt.

Als dat de zwaarste hindernis is, ligt aan de finish een massasprint te wachten. Al wil dat niet zeggen dat het voorts doorheen de dag een vlak parcours is. Integendeel, het is best glooiend, zeker in de zeventig kilometer na de Côte de Saint-Agnan. Ook in het begin zijn er een paar heuvels en zelfs in de finale gaat het voortdurend op en af, maar het is gewoon niet lastig genoeg om echt brokken te maken.

Harde koers dient kansen Van Aert

Ondanks het op-en-af-traject wellicht dus toch een sprint aan de aankomst. Maken de renners er echt een harde koers van en gaat dat toch doorwegen aan het einde? Dan stijgen de kansen van renners als Sagan, Colbrelli en Van Aert.

Ook benieuwd naar de uitslag van de zesde etappe van de Tour de France? Etappe 7 wordt verreden op 2 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Verzon naar Le Creusot. Lees meer in de voorbeschouwing op de zevende etappe.