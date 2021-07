Julian Alaphilippe had op meer gehoopt in de tijdrit: "Het was geen grootse dag voor mij"

Julian Alaphilippe was teleurgesteld over zijn prestatie in de tijdrit van woensdag in de Tour de France. Toch kan de wereldkampioen al tevreden terugblikken op de voorbije dagen met een ritzege en een dag in de gele trui.

Julian Alaphilippe gaf een reactie na zijn tijdrit. "Het was moeilijk. Ik wilde niet te veel tijd verliezen. Het was geen grootse dag voor mij. We kunnen een balans voorleggen waar we meer dan tevreden over kunnen zijn: twee etappes gewonnen en we hadden ook even de gele trui, terwijl we nog steeds de groene trui hebben. Ik ben dus niet ontgoocheld, want we zijn hier enkel voor ritzeges gekomen, maar ik had op meer gehoopt in de tijdrit", aldus de wereldkampioen.

De Fransman van Deceuninck-Quick-Step is onder de indruk van Tadej Pogacar. "De renners die vooraan eindigen, zijn mannen die goed uit de verf komen op dit type parcours. Felicitaties aan Pogacar. Het is nog maar de eerste week van de Tour en er komt nog veel aan, maar hij staat er al goed voor. Een goede zaak voor hem", legde Alaphilippe uit.