Christoph Roodhooft verdedigt tactiek Alpecin-Fenix: "Ik vind het spijtig om te moeten horen dat wij dom bezig zijn"

De ene dag sprinten met Merlier, dan weer met Philipsen. Het levert de ploeg van Christoph Roodhooft wat kritiek op. De ploegleider betreurt dat en blijft achter die aanpak staan. In de zesde Tourrit werd Philipsen tweede, maar dat betekent niet dat Alpecin-Fenix gefaald heeft, benadrukt Roodhooft.

Het plan was eigenlijk om met Tim Merlier voor de zege te gaan. "Zo'n snelle aankomst als Châteauroux was meer iets voor Merlier. Jonas Rickaert moest de lead-out doen. En Jasper Philipsen moest Tim beschermen van achteren uit en zorgen dat niemand, ook Cavendish niet, van de slipstream van Tm gebruik kon maken. Als het nodig was, zouden Rickaert en Philipsen positie wisselen", legt Roodhooft het initiële plan uit in HLN.

"Volgens Rickaert verliep alles oké. Tot Tim toch iets te vroeg aanzette. Dan win je niet, hé. Jasper probeerde de situatie voor ons toch nog recht te trekken. Dat is niet gelukt. Achteraf kunnen we zeggen dat we het hadden moeten doen zoals op dag drie, waar Philipsen de lead-out deed voor Merlier. Het is anders gegaan. De renners hebben gedaan wat ze was gevraagd", is Roodhooft tevreden over de uitgevoerde instructies.

Ik vind dat onze lead-out zeer goed gaat

De boel nog redden, zoals Philipsen probeerde, is lang geen evidentie. "Philipsen moest overnemen met een snelheid van 71 km/u. Maar we winnen niet. Simpel." Roofdhooft is desalniettemin tevreden over het sprinterswerk. "Ik vind dat onze lead-out zeer goed gaat. Ik vind het spijtig om te moeten horen dat wij dom bezig zijn. De lead-outs van Groupama, van Trek en DSM, daarvan kan je zeggen dat ze mislukken."

Een goede lead-out rendeert voor Alpecin-Fenix natuurlijk niet als Cavendish aan de meet de snelste is. "Cavendish is goed. Dat is duidelijk. Zijn slechte jaren doen er niet meer toe. De winnaar heeft altijd gelijk. Dat wil niet zeggen dat wij iets fout hebben gedaan. De scenario's moeten vooraf worden bedacht. Daarna moeten we analyseren en proberen beter te doen."