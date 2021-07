Knotsgekke Touretappe: Mohoric wint, Wout & Mathieu mee in de vlucht en Roglic moet lossen

Matej Mohoric heeft de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense kampioen rondde op indrukwekkende wijze een vroege vlucht af waarin onder andere ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel zaten.

De langste etappe van de Ronde van Frankrijk stond met stip genoteerd door velen in het peloton. Het glooiende parcours deed de baroudeurs al watertanden om hun kans te wagen.

En of het er velen waren die de rit hadden aangekruist in de agenda. Een dertigtal renners zat namelijk in de vlucht van de dag. Opvallend: onder hen ook gele trui Mathieu van der Poel en de Belgen Van Aert, Stuyven, Campenaerts, Van Moer, Gilbert, Meurisse en Bakelants.

De kopgroep vlamde ervandoor en het waren vooral de mannen van UAE die het peloton dichterbij probeerde te brengen in functie van Tadej Pogacar.

Op zo'n 80 kilometer van de streep wou Matej Mohoric zijn goede benen tonen door van de kopgroep weg te rijden. Hij kreeg al snel Van Moer, Stuyven en Campenaerts mee. Van der Poel en Van Aert bleven achter in de achtervolgende groep.

De lastigste taak van de dag was een klim van tweede categorie. Mohoric toonde zich sterker dan Van Moer en Stuyven, kwam solo aan op de top en greep meteen de bolletjestrui. Maar dat was nog niet genoeg voor de Sloveen want hij stortte zich in de afdaling en kon zijn huzarenstukje afronden. Aan de finish hield hij bijna anderhalve minuut over op Jasper Stuyven die knap tweede werd.

Roglic

In het peloton hadden de mannen van UAE het leeuwendeel voor zich genomen waardoor Pogacar snel geïsoleerd raakte. Op de col van tweede categorie was het echter die andere Sloveen die de rol moest lossen. Een ingepakte Roglic die duidelijk de gevolgen van de val eerder in deze Ronde van Frankrijk droeg, moest lossen op de col van tweede categorie. Uiteindelijk verloor hij drie minuten op de groep der favorieten waar vooral Movistar in de laatste kilometers nog doortrok.

Van der Poel en Van Aert

Tot in de kop van de koers geraakten Van der Poel en Van Aert niet meer. De gele trui eindigde op de vierde plaats en verstevigde zijn leidersplaats stevig op alle andere concurrenten behalve op Wout van Aert, die tweede is in het algemeen klassement op 30 seconden van de Nederlander. Kasper Assgreen vervolledigt de top 3. Pogacar staat nu 5e op 3'43".