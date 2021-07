Oliver Naesen werkt ook in de Tour aan Belgische alliantie en deelt prikje uit aan Declercq: "Gilbert pak ik altijd mee"

Oliver Naesen was de bezieler van een Belgisch intermezzo in Parijs-Nice en is ook in de Tour weer bezig met een soortgelijk plan. Niet verschieten dus als straks ineens tien Belgen wegrijden. Mogelijk gebeurt het in de zevende rit al, want het parcours leent zich daar wel toe.

Bij HLN gingen ze Oliver Naesen vragen wat hij van plan was. "Ik kan het nu nog niet zeggen. Er worden gesprekken gevoerd, maar het is zoals in het transferseizoen: zolang het niet getekend is, zwijg je. In de Tour is het niet gemakkelijk zoiets te organiseren. Ik zal een heel goeie selectie moeten maken."

Dat is overigens niet de enige voorwaarde opdat het feest kan doorgaan. "Ik moet zorgen dat er geen mannen mee zijn die niet mogen rijden. Ik moet ook wachten op het goeie moment. De helpers van de sprinters moeten al wat moe zijn. Dan hebben we kans. Ik zou er in ieder geval niet graag achter rijden, achter tien Belgen."

CAMPENAERTS STAAT TE SPRINGEN

Philippe Gilbert liet op zijn persconferentie voor de Tour alvast al vallen graag mee te doen als hij een uitnodiging krijgt. Dat komt alvast in orde. "Gilbert pak ik altijd mee. Zo'n coureur, die laat ik niet achter! Campenaerts staat ook te springen. Op het stalkerige af."

TWIJFEL OVER STUYVEN

Zijn er ook renners die Naesen liever niet meeneemt? "Tim Declercq heeft me teleurgesteld in Parijs-Nice door niet over te pakken. Oké, hij had zijn consignes van de ploeg, maar dat mes in de rug had ik niet verwacht. En Jasper Stuyven pak ik normaal ook altijd mee, maar die heeft me achtergelaten in de Dauphiné, dus daar moet ik nog eens over nadenken."

© photonews

Dat doet Naesen dan ook meteen ter plekke. Op een conclusie is het niet lang wachten. "Misschien pak ik hem beter maar mee, anders rijdt hij het gat toch toe." Het is alleszins heel erg uitkijken om te ontdekken wat er van de plannen van Naesen terechtkomt.