Geen sprint maar wel zege voor Ackermann: Duitser van Bora-Hansgrohe haalt het meeste uit weersomstandigheden

Pascal Ackermann heeft nog eens een zege te pakken. Dat zal deugd doen voor de Duitse sprinter, die een moeilijk jaar kent en ook niet geselecteerd werd voor de Tour de France. In Roemenië kent Ackermann wel succes in de Sibiu Cycling Tour, in het tijdrijden zowaar.

Nuja, tijdrijden. De Sibiu Cycling Tour begon met een proloog van amper 2,5 kilometer in en rond - u had het al geraden - Sibiu. Wanneer de helft van de deelnemers hun proloog hadden afgelegd, stond Martin Laas aan de leiding. De Est was een seconde sneller dan Walls en drie seconden rapper dan Wollenberg. REGEN SPEELT IN DE KAART VAN ACKERMANN Vervolgens vertrok Ackermann en die reed nog drie seconden sneller dan zijn ploegmaat. Er moesten nog wel enkele grote kanshebbers op de overwinning vertrekken, zoals Ivar Slik en Eduard Grosu. Plots begon het echter te regenen: voor hen waren het dus heel andere weersomstandigheden. Op het natte wegdek konden zij uiteraard niet meer zo snel gaan als gepland. De tijd van Ackermann bleef staan op de tabellen. Voor Ackermann is het pas de eerste overwinning van het jaar. Na een sprint kon hij nog niet juichen, na de proloog van de Sibiu Cycling Tour wel.