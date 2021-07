IJzersterke Mohorič neemt de maat van zeven Belgen in zevende Tourrit: "Ik ging voor de bergtrui"

Zeven Belgen zaten in de juiste ontsnapping in de zevende Tourrit. Tegen een ijzersterke Mohorič was geen van hen opgewassen. Meer power dan de rest, beter bergop gereden dan de rest en dalen is al helemaal zijn specialiteit. Mohorič leverde een knalprestatie.

"Dit is zeker en vast de beste dag uit mijn carrière", zei de Sloveen van Bahrein Victorious achteraf, die in het clubje kwam van renners met een etappezege in de drie grote ronden. "Ik had al een rit gewonnen in de twee andere grote ronden en het was telkens de langste etappe uit die ronde. Die uithoudingsinspanning ligt me."

Het komt hem beter uit dat het draait om de macht dan dat het een tactisch gedoe is. "Bij dit soort van ontsnappingen is het altijd een tactisch steekspel, dus besloot ik vroeg aan te gaan. Wat ik niet verwachtte, was dat ik de rest van de groep zo vroeg zou achterlaten, met 88 kilometer te gaan."

BESEF KOMT IN SLOTKILOMETER

Nadien klampten Stuyven en Van Moer nog wel een tijd aan, maar ook zij moesten eraf bergop. "Ik besefte pas dat ik de rit ging winnen toen ik onder de rode vlag dook." Ook de bolletjestrui is na deze rit voor Mohorič en dat was ook het doel. "Ik ging eigenlijk voor de bergtrui, aangezien Schelling niet in de ontsnapping zat, ik wist dat die voor het grijpen lag. Ik ga vanaf nu alles proberen om de trui eer aan te doen."