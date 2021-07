Jan Bakelants belooft nog vaker aan te vallen: "Ik betreur dat ik niet sneller heb gereageerd op de aanval van Stuyven"

Jan Bakelants in de aanval in de Tour de France: het is een beeld dat we gemist hebben. Naast Stuyven, Van Aert & co was ook Bakelants één van de Belgen in de goede ontsnapping in de zevende rit van de Tour. Het was zeker niet zijn laatste onderneming in deze Tour.

Een echte topuitslag puurde Bakelants er niet uit, maar toch klonk de eindbalans overwegend positief. "Ik ben blij, want ook al wil je altijd meer, je moet realistisch zijn en de kwaliteit erkennen van de renners die met mij mee waren. We waren vooraan aanwezig, om de ploeg te vertegenwoordigen in de goede ontsnapping, dat wat essentieel is." Hoe kon in de ontsnapping dan toch het verschil gemaakt worden? "Uiteindelijk loonde de anticipatie voor Mohorič en ik betreur het dat ik niet sneller heb gereageerd op de aanval van Stuyven. Maar het is altijd makkelijk om dat achteraf te zeggen." Er komen nog etappes aan waarin ik me wil onderscheiden Iedereen zat immers op de limiet. Bakelants laat zich niet ontmoedigen door het feit dat hij naast een echt goede uitslag greep. "Het is slechts uitstel, want er komen nog een paar mooie etappes aan, waarin ik me wil onderscheiden."