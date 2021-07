TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 8 OYONNAX - LE GRAND-BORNAND: Triomfeert Alaphilippe opnieuw in Le Grand-Bornand?

Dag acht in de Tour de France. Met op het programma: een etappe van Oyonnax naar Le Grand-Bornannd.

Vorig jaar werd de achtste etappe van de Tour de France gewonnen door Nans Peters. De Fransman was één van de vroege vluchters en soleerde naar winst in Loudenvielle. Dit jaar zorgt de achtste rit zeker voor strijd om de gele trui, want het is de eerste echte bergrit. Met aankomst in Le Grand-Bornand, waar al zes keer eerder een Touretappe aankwam. Voor het laatst in 2018, toen met Julian Alaphilippe als ritwinnnaar.

Na de klimmen nog 14 kilometer in achtste etappe Tour de France

De renners krijgen een rit voorgeschoteld van 150,8 kilometer, van startplaats Oyonnax naar aankomstplaats Le Grand-Bornand. Net als in de vorige rit staan er 5 beklimmingen op het menu. De steiltegraad van de laatste drie beklimmingen zorgt er voor dat we echt in het hooggebergte belanden. Op de top van de laatste klim is het nog 14 kilometer tot de finish: die worden overbrugd met een afdaling en vlakke slotkilometers.

De eerste klim van de dag is de Côte de Copponex: 6,5 kilometer klimmen aan 4,4%, een klim van derde categorie. Wat volgt is de klim die het minst in de benen zou moeten kruipen, vanwege slechts 2,7 kilometer lang. Het gemiddeld stijgingspercentage van de Côte de Menthonnex-en-Borgne is ook maar 2,7 kilometer aan 4,9%. De Côte de Mont-Saxonnex is al het serieuzere werk: 5,7 kilometer klimmen aan gemiddeld 8,3%.

Dat is dus de eerste van drie beklimmingen van eerste categorie. De Col de Romme en de Col de la Colombière volgen nog. De Col de Romme is 8,8 kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van 8,9%. De Colombière is bekender, maar net iets minder lang en ook net iets minder steil. Die levert nog 7,5 klimkilometers op aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5%.

Niet noodzakelijk één van de grote kanonnen aan het feest

Ook het begin van de etappe is zeker niet vlak, maar de echte beklimmingen komen er pas aan na zestig kilometer. Door de afdaling aan het einde van de rit kan het ook nog een sprint worden van een overblijvend groepje. De zege van Alaphilippe in 2018 toont aan dat sterke mannnen die goed bergop kunnen de ritzege mogen ambiëren. De dagwinnaar hoeft dus niet één van de grote kanonnen uit het klassement te zijn.

Ook benieuwd naar de uitslag van de achtste etappe van de Tour de France?