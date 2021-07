Cian Uijtdebroeks mag van geslaagd weekend spreken met tijdritzege in Oostenrijk

De 18-jarige Cian Uijtdebroeks heeft zijn talent nog eens in de verf gezet door in Oostenrijk een tijdrit te winnen. De Reither Kogel Trophy was een kolfje naar de hand van de Belgische youngster, die in het juniorenteam van Bora-Hansgrohe rijdt.

Het is een wedstrijd die plaatsvond in de regio van Tirol waar ook andere jonge renners en semi-profs aan meededen. Een eendagskoers, maar dan wel een tijdrit: het is een apart gegeven in de wielerwereld. In elk geval greep Uijtdebroeks wel de gelegenheid aan om de overwinning te pakken. In de strijd om de overwinning klopte Uijtdebroeks Markus Wildauer, een 23-jarige Oostenrijker van Team Vorarlberg, en Felix Engelhardt, een 20-jarige Duitser van het Tirol KTM Cycling Team. Wildauer en Engelhardt moesten het met een podiumplaats stellen. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Reither Kogel Trophy (@reither_kogel_trophy) Cian Uijtdebroeks genoot alvast zichtbaar van zijn overwinning, zo is te zien op de foto van de podiumceremonie op de Instagrampagina van de Reither Kogel Trophy.