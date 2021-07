Arnaud Démare komt buiten tijdslimiet aan en zal dus niet meer in de Tour de France te zien zijn: "Ik heb alles gegeven en meer kon ik niet doen"

Arnaud Démare zal de komende dagen niet meer in de Tour de France te zien zijn. De Franse sprinter kwam zondag namelijk buiten de tijdslimiet aan. Toch heeft Démare er zelf geen spijt van.

Veel spijt heeft Arnaud Démare echter niet. De renner van Groupama-FDJ heeft namelijk alles gegeven. "Ik heb geen spijt en ik ben niet verdrietig, want ik heb vandaag gewoon alles gegeven en meer kon ik niet doen", aldus Démare op de website van de Franse wielerploeg.

"Sinds de valpartij ben ik niet 100%. In de Tour moet je dat wel zijn. Het was echt een zware dag en het weer hielp niet mee. Niets ging zoals we wilden in deze Tour. Het is wielrennen, en we weten dat de Tour onvergeeflijk is", legde de Franse sprinter uit.