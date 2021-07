Italiaanse renner wordt voor drie jaar geschorst na het gebruik van doping

Bij Vini Zabu is opnieuw een renner tegen de dopinglamp gelopen. Matteo De Bonis heeft namelijk gebruik gemaakt van epo en de UCI is niet mild. Ze leggen hem nu een schorsing op van drie jaar.

Volgens Sporza werd er in februari epo aangetroffen bij de Italiaan Matteo De Bonis. Hij werd uiteraard meteen geschorst en nu kent hij ook zijn echte straf. Zo zal de UCI hem schorsen voor de komende drie jaar.

Het betekent dat Matteo De Bonis pas vanaf 2024 opnieuw in actie zal mogen komen. Het is niet de eerste renner bij Vini Zabu, want ook Matteo Spreafico heeft nog niet zo lang geleden (tijdens de Giro) positief getest.