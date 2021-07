"Als je ergens in gelooft ..." en "Misschien mooiste overwinning ooit": Wout van Aert heeft er zelf nauwelijks woorden voor

Wout van Aert pakte op de Mont Ventoux uit met een heel sterk nummer. Daar was hij zelf achteraf ook een beetje van gedaan: "Ik heb er geen woorden voor."

"Het is gek om zeggen, want ik had nooit verwacht voor de start van de Tour dat ik zo'n rit zou kunnen winnen, maar gisteren had ik er al geloof in en ik wilde er echt voor gaan en dat vroeg ik aan de ploeg ook", aldus Van Aert in een eerste reactie.

Trots

"Het is een van de meest iconische beklimmingen in de wielerwereld. Misschien is dit mijn mooiste overwinning ooit. Het klopt dat er goede klimmers meewaren, maar het was een harde strijd om in de vlucht te raken."

"Als je erin gelooft, dan is alles mogelijk. Het is emotioneel na mijn persoonlijke problemen en de vele pech voor het team. Dit is heel leuk. Als je gemotiveerd blijft, dan komt het op een dag goed. Ik ben heel trots."