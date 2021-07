'Ilan Van Wilder en DSM bespreken ontbinding van contract'

Komen Ilan Van Wilder en DSM binnenkort met opmerkelijk nieuws naar buiten? De samenwerking tussen renner en ploeg lijkt tot een sneller einde te komen dan voorzien was. Van Wilder ligt nog onder contract bij DSM tot 2022.

In het wielrennen worden contracten 99% van de tijd gerespecteerd, maar af en toe is er een uitzondering. Het toeval wil - of misschien is het dat niet - dat er recent al zo'n geval was bij DSM. Begin dit seizoen bleek dat Marc Hirschi ondanks een nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang vertrok naar UAE.

Volgens WielerFlits zijn er momenteel besprekingen aan de gang tussen Ilan Van Wilder en DSM om het lopende contract te ontbinden. De 21-jarige Van Wilder is in 2020 prof geworden bij Sunweb, zoals de ploeg toen heette. Het Belgische talent zou ook al besprekingen voeren met andere ploegen waar hij eventueel terecht zou kunnen.

EREPLAATSEN

Van Wilder won sinds zijn overstap naar de profs nog niet, maar was recent wel goed voor enkele mooie ereplaatsen. Van Wilder reed twee keer top tien in de Ronde van Romandië en de Dauphiné en werd vierde in het BK tijdrijden. Onze landgenoot zou door het geschil wel niet meer aan de start komen van de Vuelta, terwijl die oorspronkelijk wel op zijn programma stond.