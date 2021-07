Lelangue blijft positief ondanks vertrek Soudal: "Dit laat ons toe nu al uit te kijken naar andere opportuniteiten"

Een dreun van jewelste is het toch voor John Lelangue en de wielerploeg Lotto Soudal, het vertrek van die laatste sponsor aan het einde van 2022. Naar die andere grote Belgische ploeg nog wel, die van Patrick Lefevere. Lelangue blijft echter zijn positieve zelve.

De General Manager van het huidige Lotto Soudal wil er niet meer van maken dan wat het is. "Het gaat gewoon om een aflopend contract. Meer niet. Er komt een einde aan het partnership. Maar Lotto blijft dus hoofdsponsor. En dat is het belangrijkste", benadrukt Lelangue in Het Laatste Nieuws.

VISIE INTACT

Want dat betekent dat het voortbestaan van de ploeg voorlopig wel verzekerd is. "We gaan door. Dit laat ons toe om nu al uit te kijken naar andere opportuniteiten, zoals die zich de voorbije 20 jaar aandienden met Adecco, Domo, Davitamon, Silence en ga maar door. Daarbij houden we ook onze visie intact."

Die visie is: resultaten boeken en dat koppelen aan de doorstroming van jonge talenten. "We zijn ambitieius, willen winnen. En blijven stevig inzetten op de jeugd."