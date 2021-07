Campenaerts komt met prachtig verhaal na opgave in Tour de France: "Mooi moment toen ik mijn vader zag op de top"

Soms zit er toch ook een mooi kantje aan een opgave in de Tour de France. Voor Victor Campenaerts was het enigszins emotioneel om de Mont Ventoux op te rijden. Campenaerts kon even halt houden bij zijn vader, alvorens de koers te verlaten.

"De Mont Ventoux is de eerste berg waar ik ooit met de fiets opreed, lang voor ik wielrenner werd", verklapt Campenaerts. "Ik deed dat op mijn veertiende met mijn vader in 2006. Nu stond mijn vader op de Mont Ventoux te wachten om mij aan te moedigen."

SPECIALE REDEN OM TOP VAN DE VENTOUX TE HALEN

De opgave van de Belg van Qhubeka komt niet uit de lucht gevallen. "Ik ben al een tijd heel erg vermoeid in deze moeilijke Tour. Ik kwam al snel in de problemen in deze rit en zag renners rondom mij opgeven. Ik wilde zeker één keer de Ventoux oprijden zodat ik mijn vader daar zou zien. Het was een mooi moment toen ik hem zag op de top."

Een vader-zoon moment op één van de mythische cols uit de Tour de France: mooi is dat. "Het was redelijk duidelijk dat het halen van de tijdslimiet niet realistisch was. Ik ben gestopt en we hebben samen een momentje gehad. Ik wens al mijn ploegmaats het beste voor de rest van de koers."