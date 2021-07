🎥 De 30 van Marianne Vos: van openen van rekening in 2007 tot ode aan Jolien Verschueren en nummer 3 vooraan

Al 14 jaar lang wint Marianne Vos ritten in de Giro. Dertig ritzeges heeft ze in totaal. Jolien Verschueren kreeg een hommage bij de eerste ritzege van Vos in de Giro Donne van dit jaar. De tweede ritzege was meteen overwinning nummer 30 in de carrière van de Nederlandse in de Giro.

Marianne Vos en de Giro: het is één groot succesverhaal. Drie keer veroverde ze de eindzege. Zes keer ging ze met de puntentrui naar huis. Eén keer was ze beste jongere. En de statistiek die weinigen voor mogelijk zouden achten: dertig ritzeges in totaal! Dertig! In een rittenkoers die anno 2021 ook nog altijd maar anderhalve week duurt. We halen enkele spraakmakende ritzeges van Vos in de Giro boven.

AL WINST BIJ DEBUUT IN 2007

Beginnen moeten we doen in 2007. De 19-jarige Marianne Vos rijdt haar eerste Giro en kan al juichen op de tweede dag. Het komt in Corregio aan op een spurt van een select groepje. Vos beschikt dan al over haar snelle sprintersbenen en doet zeven rensters in het zand bijten. Ritzege nummer 1 in de Giro is een feit. Er zouden er nog 29 volgen.

GROTE SLOKOP IN 2011 EN 2012

In de Giro van 2011 en 2012 presteert Vos een huzarenstukje: vijf ritzeges én de eindzege op zak steken. Vos domineert deze Giro's compleet en wint dus de helft van alle ritten en was dan ook nog eens de beste renster tout court. Of het nu solo is, in de sprint of in een tijdrit: Vos kan het allemaal. Totale overheersing. In rit 4 in 2012 wint Vos met bijna anderhalve minuut voorsprong op de eerste achtervolgster.

OOK 2014 MAG ER WEZEN

Bijna even goed doet Vos in 2014, met vier ritzeges plus een derde eindzege er bovenop. Drie van de vier ritten wint ze in de sprint. In de tweede etappe met start en vertrek in Santa Maria a Vico gaat er het meeste kracht vanuit. Andere grote namen als Longo Borghini en Ferrand-Prévot zet Vos op enkele tellen, de rest volgt op meer dan een minuut.

DE DERTIG IN ZICHT IN 2020

In 2020 pakt Marianne Vos opnieuw uit met een sterke Giro en drie ritzeges. Na een pittig eindschot in Assisi neemt Vos in twee sprints onder meer de maat van Lotte Kopecky. Door deze overwinningen komt de teller van aantal zeges in de Giro op 28 te staan. Nog twee keer winnen en ze zit aan 30 stuks.

ODE AAN VERSCHUEREN EN MIJLPAAL IN 2021

Uiteraard zou Vos die schitterende verwezenlijking niet links laten liggen. Haar etappezege in Ovada draagt ze op aan de pas overleden veldrijdster Jolien Verschueren. Het bisnummer in Puegnago Del Garda is goed voor de dertigste overwinning in de carrière van Vos in de Giro. Verbluffend. Enorme bewondering is op zijn plaats voor Marianne Vos.