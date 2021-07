Mollema na lange solo in Tour de France: "Niet iedereen werkte mee in de vlucht, dus waarom niet alleen gaan?"

Bauke Mollema toonde in de Ronde van Frankrijk nog maar eens waarom je hem nooit mag afschrijven. De diesel van de Nederlander is helemaal onder stoom gekomen en dat leverde hem een zeer knappe ritoverwinning op.

Dat het knokken was om in de ontsnapping van de dag te zitten, was Mollema eerste getuigen van. "De etappe was al zo'n 80 of 90 kilometer onderweg toen het eindelijk lukte. Er was altijd iemand van onze ploeg mee maar het was lastig om in de juiste vlucht te zitten", was het verhaal van de ritwinnaar over het begin van de etappe.

Normaal gezien is het vanaf dan wachten op de finale maar die was Bauke Mollema voor door op zo'n 40 kilometer van de finish aan te vallen. "Ik voelde me goed en de samenwerking verliep niet al te best vooraan. Niet iedereen werkte even goed mee dus ik dacht om het eens van ver te proberen", klinkt het.

Niemand sprong in het wiel van de renner van Trek-Segafred maar Mollema liet niet begaan en bleef doorstomen. "Ik wist dat ik in die eerste steile kilometers van de laatste klim nog vol moest doorgaan. Toen ik hoorde dat ik op de top nog een minuut had, wist ik dat het binnen was", besluit een glunderende Mollema.

Na een etappe in de Tour van 2017, is het de tweede etappe-overwinning van Mollema in de Ronde van Frankrijk.