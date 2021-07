Tim Declercq gehavend na valpartij en bereikt op karakter nog de aankomst

Op een zestigtal kilometer van de aankomst in Carcassonne gingen er een hoop renners tegen de grond en Tim Declercq was één van hen. Even bleef hij zitten, maar al gauw krabbelde hij toch alweer terug recht om vervolgens de fiets te nemen en zijn weg verder te zetten.

Niet om vooraan nog een rol van betekenis te spelen. Hiervoor was de opgelopen averij te groot. Er was sprake van bloedsporen en schaafwonden op zijn arm en ter hoogte van de knie. Maar Declercq zette door en haalde de finish in Carcassonne.

Following his crash in today's #TDF2021 stage to Carcassonne, @Tim_Declercq has fought hard to conclude the day. After the finish, the medical team then examined him further to asses a contusion to his left knee and abrasions to his leg and shoulder. pic.twitter.com/l7zHkFMup4