Heeft Lefevere ook dit jaar de groene man in de ploeg? "Om groene trui te pakken, moet je er staan vanaf dag 1"

Patrick Lefevere ziet zijn ploeg opnieuw glansprestaties leveren in de Tour. De groene trui veroveren deed Deceuninck-Quick.Step vorig jaar al met Sam Bennett. De ploeg ligt op koers om nu hetzelfde te doen met Mark Cavendish.

Op de persconferentie van Deceninck-Quick.Step op de rustdag vroeg Wielerkrant aan Lefevere wat het voor de ploeg zou betekenen om voor het tweede jaar op rij met de groene trui naar huis te gaan. "Het zou betekenen dat we de beste ploeg zijn voor het puntenklassement. Om de groene trui te pakken, moet je er staan vanaf dag 1."

Het is natuurlijk nog niet helemaal binnen. "Er kunnen nog veel dingen gebeuren. We hebben al vijf ritzeges beet, daar zijn we blij mee. We gaan uiteraard de trui verdedigen. We gaan ook de vrijheid geven aan Alaphilippe om zijn ding te doen en mogelijk kan ook Kasper Asgreen eens zijn kans gaan. Als we de trui verliezen, zouden we triest zijn, maar dan is het zo. Als we de trui kunnen houden, is het des te mooier."

Elke Tour de France is gevaarlijk

Een ander doel is om met de voltallige ploeg in Parijs aan te komen. Het is al een Tour geweest die veel fysiek leed heeft veroorzaakt. "Elke Tour de France is gevaarlijk. We hebben al een beetje geluk gehad. Enkel Tim Declercq is recent gevallen. Hij is een sterke jongen, we zorgen goed voor hem. We zijn nog met acht man in koers. Ik hoop dat we zo gezegend zijn dat we in Parijs met acht man kunnen aankomen."

Veel renners slepen de schade van die eerste dagen in Bretagne met zich mee. Wat denkt Lefevere daarover? "In Bretagne hadden ze betere wegen kunnen opzoeken, maar ik ontwerp het parcours niet."