Peter Sagan heeft een operatie aan zijn knie ondergaan: "Ik voel me al veel beter"

Peter Sagan heeft zijn ploegmaats bij Bora-Hansgrohe moeten achterlaten in de Tour. Een operatie is ondertussen ook al gevolgd, nadat Sagan moest opgeven met een knieblessure. Die ontstond oorspronkelijk tijdens een val in de massasprint in de derde rit.

De drievoudige wereldkampioen heeft in zijn woonplaats Monaco een kleine operatie ondergaan. Die is succesvol verlopen. Sagan zal snel opnieuw op de fiets kunnen zitten. "Ik wil in de eerste plaats het management en de doktoren bij Bora-Hansgrohe bedanken voor hun steun sinds mijn val in de derde rit van de Tour", zegt Sagan in een eerste reactie.

ONTSTEKING

"Ten tweede ben ik dankbaar voor de berichten met steunbetuigingen van ploegmaats, vrienden en fans van over de hele wereld. Het kettingblad raakte mijn knie in de derde rit en liet een diepe wonde na boven de patella. We hebben de wonde zo schoon mogelijk gemaakt om een infectie te vermijden. Na een paar dagen kwam het toch tot een ontsteking en moest ik opgeven in de Tour", doet Sagan nog eens het hele verhaal.

Dit alles leidde tot een ingreep in Monaco die Sagan er opnieuw bovenop moet helpen. "Ik wil de doktors en medische staff van het ziekenhuis in Monaco bedanken om een uitstekende operatie uit te voeren en voor hun samenwerking met de medische staff van het team. Ik voel me al veel beter, het ziet er voorlopig goed uit."